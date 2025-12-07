Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Merkez uzmanı kardeşlerim. Oyuna gelmeyin!!


07 Aralık 2025 19:22
Kamuda üst düzey torpilli bürokratlar tüikin açıkladığı hileli enflasyon rakamlarıyla yüzde 18-19 zam almamak için 30bin seyyanen yazdırdılar kendilerini. bunların sayıları da az olduğu için (2000 civarı) kamuoyu desteği yaratabilmek için sizleri de yanlarına çekmek istediler (tahmini 20-30 bin kadar kariyer uzmanı-müfettiş vs.) bunlar zaten torpilli kişiler ve aldıkları zammı ve maaşı çoğunlukla hak etmiyorlar. sizleri almasalar zaten hiçbir şekilde şansları olmazdı. sizi de kendi emellerine alet ederek sus payı vermek istediler ama kamuoyu tepkisiyle kanun önerisi geri çekildi. burada asıl olan tüm memurlara verilecekse seyyanen verilmesidir. 30 olmasa da 5-10 neyse artık. öyle belli bi ayrıcalıklı zümreye 30bin verip diğer milyonlarca memura hileli 0.87 ile zam vermek yok. yok öyle yağma. bunların oyununa gelmeyin. kendinizi kullandırtmayın. tüm memurların birleşmesi lazım. tüik uzmanları ellerini ovuşturuyodu mesela 30k mızı alırız sonra açıkladığımız 0,87 ile memur ne b.. yiyorsa yesin diye. şimdi o da kaldı öyle. milyonlarca memuru kendinize düşman etmeyin. birkaç bürokrat zam alacak diye kendinizi oyuna getirtmeyin.

