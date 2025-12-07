Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
4B derece kademe ilerleme


07 Aralık 2025 19:22
4B derece kademe ilerleme

15.11.2015 te 4 b li atandım 15.08.2016 da kadrolu atandım derece kademe ilerlemesi için başvurduğumda 9 ay olduğu için 1 yıla tamamlanmadığı için derece kademede kullanılmadığı söylendi böyle birşey mümkün mü ? dilekçe yazsam işe yarar mı

