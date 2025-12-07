Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Kamu Çalışanları İçin Maaş Reformu


07 Aralık 2025 20:00
Kamu Çalışanları İçin Maaş Reformu

Bugün Twitter ve diğer sosyal medya hesaplarında uzmanlar bu konuyla ilgili paylaşımlar yaptılar, kamu işçilerine verilen tediye, ikramiye gibi ödemelerin memurlara da verilmesi söz konusuymuş, ücret adaletsizliği yüzünden böyle bir reforma ihtiyaç duymuşlar, inşallah bir an önce bu dediklerini hayata geçirirler, kamuda çalışma barışı sağlanır


Hunzah
Memur
07 Aralık 2025 20:01

Hahahhaha, yapılır yapılır.en erken 2028 ocakta :)


RedMe
Aday Memur
07 Aralık 2025 20:02
:) 5 6 milyon kişiye öyle mi ? :)

sezai0619
Şube Müdürü
07 Aralık 2025 20:14

Memura zırnık vermezler.


Lalo Salamanca
Şef
07 Aralık 2025 20:15

Bir şekilde yapılsın da bu adaletsizlik bitsin

şaşkın tarihçi
Genel Müdür
07 Aralık 2025 20:24
niye üç sene önce 8000 lira seyyanen veren hükümet şimdi niye vermesin bütün memurlara.
hagiyatmaz
Şube Müdürü
07 Aralık 2025 20:32

Seçim yok o yüzden vermez, yüzde 3 falan refah payı verip milletin gazını alır en fazla.

