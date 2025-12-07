Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

eşi çakılı kadro çalışanlar.


07 Aralık 2025 21:49
eşi çakılı kadro çalışanlar.
eşim çakılı kadro, atanamaz yazısını mazeret olarak verdik,yönetmeliğin değişeceğini bilseydim. gih e geçerdik. mahkemeye versek berşey çıkar mı.

Çok Yazılan Konular

polisi kullanmaya çalışıyorlar siyasetin içinde olmamalıyız Hatay şarktan çıktı peki oparosyon ücreti de bitti mi bunu nerden öğrenebiliriz kolluk gözetim komisyonu soruşturma İcralık polislereskişehirdeki polisvasi borçEşi ev hanımı olan polis memuru, eşinin memletinde çalışabilirmi? 26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlarlojman hakkında bilgi Maaş esitlenmesi

Sözlük

mühendislerin edebiyat ilgisi 1 maş faslysi 1 ahtapotların üç tane kalbi olması 1 Özür dilemek 1 su sıcratan araba 1

Son Haberler

SGK'da görevli pratisyen tabiplere yapılan %600+%155 ek ödeme hukuka uygun bulundu8 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları5 Ayda Ev ve Araba Sahibi Olmak İçin!Mehmetçiğin gıdası özel olarak seçilip laboratuvarda inceleniyorYüz lira bozuk para getirene iki ekmek hediye

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım