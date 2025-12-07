Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Kamuda Maaş Reformu


07 Aralık 2025 23:46
Kamuda Maaş Reformu
30 bin TL yöneticilere seyyanen zam kamuoyunda çok tepki çekince geri çekilmişti Sayın Cumhurbaşkanı tarafından verilen talimatla 2026 yılında tüm memurları kapsayan maaş reformu yapılıp memurlarada kamu işçilerinde olduğu gibi tediye yemek parası vs hakların memurlarada gelmesi bekleniyormuş. Yeni maaş reformunun 01.01.2027 tarihinden itibaren geçerli olacak deniyor inşallah bu yapılacak reformla Emniyet teşkilatı olarak haklarımızı alırız, mağduriyetlerimiz giderilir. Bekleyip göreceğiz.

Cancan001
Memur
07 Aralık 2025 23:50

2027 mi biz daha 2026 ya giremedik bir yıla mı hazırlanacak oysaki 30 nin bir gecede kabul görmüştü.


erhannn34
Daire Başkanı
08 Aralık 2025 00:01
isteseler bi hafta da hallolur hep ileriye atıyorlar

ottoman09
Memur
08 Aralık 2025 00:03
Çünkü büyük ihtimalle 2027 seçim yılı o yüzden yoksa isteseler bir kaç ayda böyle geniş kapsamlı bir çalışmayı tamamlayabilirler.
elektronik49
Daire Başkanı
08 Aralık 2025 00:17

Ben bunlara asla inanmıyorum.Ne yaparlar ne ederler o işçilere memurdan fazla maaş veririler


mfu4226
Aday Memur
08 Aralık 2025 00:17
sürümcemede bırakacaklar işte hep bi umutlanıyorsunuz çocuk gibi

elektronik49
Daire Başkanı
08 Aralık 2025 00:21

Bunlar kira yardımı çocuklara kreş yardimi da verecekti nerde

