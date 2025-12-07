Kamuda Maaş Reformu

30 bin TL yöneticilere seyyanen zam kamuoyunda çok tepki çekince geri çekilmişti Sayın Cumhurbaşkanı tarafından verilen talimatla 2026 yılında tüm memurları kapsayan maaş reformu yapılıp memurlarada kamu işçilerinde olduğu gibi tediye yemek parası vs hakların memurlarada gelmesi bekleniyormuş. Yeni maaş reformunun 01.01.2027 tarihinden itibaren geçerli olacak deniyor inşallah bu yapılacak reformla Emniyet teşkilatı olarak haklarımızı alırız, mağduriyetlerimiz giderilir. Bekleyip göreceğiz.

