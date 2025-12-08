Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
gizli belgeyi yetkisiz kişilerle paylaşmak suçundan ihraç oldum. adlı olarak soruşturma açıldı ama daha sonuçlanmadı. idari olarak ihraç oldum idare benim samimi ikrardan başka bı delil gostermemis bu konuda geri dönüş olur mu?

M. Ereneyer
Aday Memur
08 Aralık 2025 09:04

Nasıl bi belge ama tutanak mi


Emr001
08 Aralık 2025 09:06
bilgi notu ve nezarethanedeki video görüntüsü telefonla çekim

adalı-polis
Genel Müdür
08 Aralık 2025 09:45

Samimi ikrarım ve diyon daha ne olacak


Emr001
08 Aralık 2025 10:06
ne olsun başka ne istersin sayın hakimim
Samimi ikrarım ve diyon daha ne olacak


Srkan112
Şef
08 Aralık 2025 10:38
Kardeşim geçmiş olsun bu tür bir sebeb ten ihraç olmakta çok kötü. Polisken az çok öğrenmen lazımdı. İNKAR, yaptıysan da yapmadım söylemedim gitmedim vs diyeceksin. Varsa bırak onlar ispat etmeye çalışsın. İyi bir idare Avukatı bul çevirebilirsin belki

Emr001
08 Aralık 2025 10:40
teşekkür ederim kral sagolasin. buldum bakalım artik
Kardeşim geçmiş olsun bu tür bir sebeb ten ihraç olmakta çok kötü. Polisken az çok öğrenmen lazımdı. İNKAR, yaptıysan da yapmadım söylemedim gitmedim vs diyeceksin. Varsa bırak onlar ispat etmeye çalışsın. İyi bir idare Avukatı bul çevirebilirsin belki
