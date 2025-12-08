Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

2026 yılında işçiler 657 devlet memurunu maaş olarak sollayacak


08 Aralık 2025 10:25
2026 yılında işçiler 657 devlet memurunu maaş olarak sollayacak

Şu an temizlik işçileri tediye ikramiye artı birçok yan ödemeyle ortalama 75000tl maaş almaktadır. polisi hemşiresi mühendisi genel idare hizmet kadrolu memura gerçekten çok yazık. Okuduğu namı yansın sınavla memurluğu kazandığı namı 2026 yılında gelecek zamlarla işçiler ortalama 90000 civarı maaş alacak. hala bu yetkili sendikalar göbeklerini kaşısınlar. eylem yapmasınlar. iş yavaşlatma yapmasınlar. gitsinler iktidar bakanlarıyla poz versinler hala utanmadan sıkılmadan...


celil4343
Daire Başkanı
08 Aralık 2025 11:23

Ocakta memura %18 civarı zam, kamu işçisine %11 zam yapılacak....

