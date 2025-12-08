KPSS A -B , YL DOKTORA

Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
08 Aralık 2025 11:10
Merhaba arkadaşlar. Ben ktbde yaşadığım şehir dışında bir yerde 4b sözleşmeli büro personeli olarak çalışmaktayım(iktisat). Fakat kendimi geliştirmek yaşamak istediğim yer için çabalamak istiyorum. Alan çalışmaya heveslenmişken örneğin guy olanlardan fikir almaya çalıştım ve aldığım duyumlardan sebep çok hevesim kırıldı. Kimse önermiyor. Ben şu konuda kararsızım: tekrar b ye hazırlanıp yaşadığım şehiri (kit veya kadrolu farketmez) bekleyip sonrasında kendi şehrimde yüksek lisans doktora mı kasayım; alana çalışıp guy mı kasayım yoksa farklı bir bölüm daha okuyup ona geçmeye mi çalışayım sizce ? Gerçekten kafam allak bullak ayrıca memuriyette istifa hakkı 2 ve bu yüzden doğru kararlar vermem lazım( 4b sözleşmeli personelin sözleşme feshi istifa hakkından mı bilmiyorum bilen yardımcı olursa çok sevinirim).

