Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

İstifa hakkı


08 Aralık 2025 11:19
İstifa hakkı

Arkadaşlar 4b sözleşmeli personel, kit personeli başka kuruma geçerse (sözleşmeyi feshedip) memuriyetteki istifa hakkı yanar mı? Memuriyetteki 2 istifa hakkı sadece aynı ünvanlar için mi geçerli acaba ?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
08 Aralık 2025 11:43

Memuriyetteki 2 istifa hakkı diye bahsettiğiniz olay sadece kadrolu personel için geçerli. Sözleşmeli personelin mevzuat olarak böyle bir olayı yok. Kadrolu personel istifa ettiği takdirde tekrar memuriyete dönmek isterse sınavsız olarak dönebilmesi için 2 defadan fazla istifa etmemiş olması gerekli. Sözleşmeli personel sınavsız olarak tekrar kamuya dönemediği için herhangi bir hak ya da yanma durumu diye bir şey ortaya çıkmıyor.


Elifuslu
08 Aralık 2025 12:17

Çok ama çok teşekkür ederim.

hsnd, 43 dk. önce

Memuriyetteki 2 istifa hakkı diye bahsettiğiniz olay sadece kadrolu personel için geçerli. Sözleşmeli personelin mevzuat olarak böyle bir olayı yok. Kadrolu personel istifa ettiği takdirde tekrar memuriyete dönmek isterse sınavsız olarak dönebilmesi için 2 defadan fazla istifa etmemiş olması gerekli. Sözleşmeli personel sınavsız olarak tekrar kamuya dönemediği için herhangi bir hak ya da yanma durumu diye bir şey ortaya çıkmıyor.


Elifuslu
08 Aralık 2025 12:20

O zaman sınavla geçişte de dahil hiçbir sorun yok. Peki kadrolu memurluğu kazandım evrak da teslim ettim ama sonrasında atama onayı yapılmadan feragat dilekçesi verdim diyelim. O zaman istifa hakkı gider mi?

hsnd, 43 dk. önce

Memuriyetteki 2 istifa hakkı diye bahsettiğiniz olay sadece kadrolu personel için geçerli. Sözleşmeli personelin mevzuat olarak böyle bir olayı yok. Kadrolu personel istifa ettiği takdirde tekrar memuriyete dönmek isterse sınavsız olarak dönebilmesi için 2 defadan fazla istifa etmemiş olması gerekli. Sözleşmeli personel sınavsız olarak tekrar kamuya dönemediği için herhangi bir hak ya da yanma durumu diye bir şey ortaya çıkmıyor.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözleşmelilerin kadroya geçmesi?İstifa hakkıEnggelli Raporu 4b yer değişikliği4/B Söz. Teknikerim Söz. Büro Personel atamasına başvuru yapacağım ama 5. fıkraya göre istisnai duruSözleşmeli Personel Enflasyon farkı alır mıMSB 3+1 Eş Durumu Hakkında Bilgi ve Yönlendirme

Sözlük

yediveren 1 kış uykusu 1 su sıcratan araba 1 mühendislerin edebiyat ilgisi 3 teyze ile yeğenin aynı yaşta olması 2 hayatın başlangıcı 1 ahtapotların üç tane kalbi olması 2 maş faslysi 2 kokina 1 Bugün olanlar 1

Son Haberler

Mersin'de seyir halindeki taksinin üzerine ağaç devrildiMeslek Komisyonlarından Bakanlık ÇıkarmasıKamu, sivil toplum ve teknoloji şirketleri aynı masada buluştuEn çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!Çelik: Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet Günü'nü kutluyoruz

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım