Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

Hukuka aykırı delille idari soruşturma


08 Aralık 2025 12:12
Hukuka aykırı delille idari soruşturma

Tarafı olmadığım bir adlı sorusturma dosyasindan , idare adlı dosyada bulunan watsap yazismalarini adlı makam izni-bildirimi olmaksızın alıp idari soruşturma başlatıyor , bu mevzuata ve teamule uygunmudur , hukuk bilgisi olan arkadaşların veya tecrübeli arkadaşların fikri benim için çok onemli

