Normal prosedür mu bu tarz olay yaşayan var mı??

İlk derece mahkemesi 3 yıl 4 ay ceza vermişti bana (nüfusu kotuye kullanmaktan taraf yabanci uyruklu sahis)ortada ne yabanci uyruklu şahıs var mahkemeye bile gelmedi deport.bilirkisi raporu lehime hiçbir delil yok istinaftaki hakim vicdanlı biriyse bozacağına inaniyorum.istinafa gittim istinaf ; icislerinin emniyetinde haberi olsun tebligat yapılsın demiş.emniyetin avukatı neden alt sınırdan verildi üst sınırdan verilmeliydi eger ilk derece mahkemesinde haberimiz olsaydı avukat vekalet ücreti alırdık velhasıl en üst sınırdan ceza verilmesi o yüzden istinafa katılmak istiyoruz diyor...bu normal prosedür müdür şuraya bak inan midem bulantı 5 yildir ihracim mücadele ediyorum.alacağım belki tazminatı vermemek için hakimin aklini çelmeye çalışıyorlar.burda direk mağdur kamu da değil polisle yabanci uyruklu arasında geçen bir olay
