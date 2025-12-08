Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı ve Meb aile birliği


08 Aralık 2025 13:20
Merhaba arkadaşlar benim eşim aydın nazillide kadrolu sağlık teknikeri ben de 19 ocakta şırnakta öğretmenliğe başlayacağım. 3 yılı tamamladıktan sonra kendisinin yanına eş durumu tayini isteyebiliyor muyum? Eğer isteyebiliyorsam olumlu sonuçlanma ihtimali nedir bilgi verebilirseniz teşekkür ederim. Aksi durumda 3 yıl beklemeden kendisi yanıma gelecek.


08 Aralık 2025 15:04
3 yıl sonra hakkın var ama çıkar çıkmaz, yakına çıkar ,uzağa çıkar birşey diyemeyiz
