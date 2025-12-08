Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Sözleşmeli öğretmen aile birliği mazereti.


08 Aralık 2025 13:20
Sözleşmeli öğretmen aile birliği mazereti.

Merhaba arkadaşlar benim eşim aydın nazillide kadrolu sağlık teknikeri ben de 19 ocakta şırnakta öğretmenliğe başlayacağım. 3 yılı tamamladıktan sonra kendisinin yanına eş durumu tayini isteyebiliyor muyum? Eğer isteyebiliyorsam olumlu sonuçlanma ihtimali nedir bilgi verebilirseniz teşekkür ederim. Aksi durumda 3 yıl beklemeden kendisi yanıma gelecek.


bahçesaray
Şef
08 Aralık 2025 15:04
3 yıl sonra hakkın var ama çıkar çıkmaz, yakına çıkar ,uzağa çıkar birşey diyemeyiz

Talai
Aday Memur
08 Aralık 2025 22:20

Hayırlı olsun hocam. Aile birliği anyasal olarak d güvence altındadır, kutsal aile birliğini bir an önce sağlayabilmeniz için eşinizin hemen yanınıza gelmesi doğru olandır. Önemli olan ailenin bir arada olması ise mekanın önemi olmaz.. Kadrolu ise eşiniz yanınıza rahatlıkla gelebilir.

