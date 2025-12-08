Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Zabıt katibi büyükşehir tazminatı ve mesai


08 Aralık 2025 13:52
Arkadaşlar merhaba. Şükürler olsun ki bu alımda asil olarak yer aldım ve evrakları teslim ettim. Şu anda işbaşı yapmayı bekliyorum. İstanbul?da maaşa ek olarak büyükşehir tazminatı, ek ücretler veya mesai gibi ekstra ödemeler yapılıyor mu?


mratanamayan
Memur
08 Aralık 2025 14:08

18 bin büükşehir tazminatı 6 bin yol yardımı 14 binde yemek yardımı var :)


turcinsaniant
Aday Memur
08 Aralık 2025 14:30

:))))))))))))) 3 ayda bir ikramiye yılda 2 tediye yıllık izne ek 15 günde fazla izin var


To-re-p-il
Aday Memur
08 Aralık 2025 14:37
İstanbul ayrı cumhuriyet olduğu için ekstra olarak 20 bin TL fazla alıyorsun . Hoşgeldin daha fazla çalışıp daha düşük ücret alacağın kuruma hoşgeldin.

ölene kadar sözleşme
Memur
08 Aralık 2025 15:41
bana 22 yattı geçen ay ek mesai
