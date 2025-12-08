Zabıt katibi büyükşehir tazminatı ve mesai

İstanbul ayrı cumhuriyet olduğu için ekstra olarak 20 bin TL fazla alıyorsun . Hoşgeldin daha fazla çalışıp daha düşük ücret alacağın kuruma hoşgeldin.

İstanbul ayrı cumhuriyet olduğu için ekstra olarak 20 bin TL fazla alıyorsun . Hoşgeldin daha fazla çalışıp daha düşük ücret alacağın kuruma hoşgeldin.