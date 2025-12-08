Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

399'dan 657'ye geçişlerde yeşil pasaport


08 Aralık 2025 14:24
399'dan 657'ye geçişlerde yeşil pasaport

Yaptığım araştırmalara göre 399'lu olarak bir kit kurumunda çalışmakta iken kpss'ye girip 657'li olarak başka bir kuruma atanırsam mevcut derecem ve kademem sıfırlanıyor. Peki yeşil pasaport için beklemem gereken süre de sıfırlanıyor mu? Yoksa 399'lu olarak çalıştığım süre 657'deki çalışmalarıma eklenecek mi yeşil pasaportu hak etmem için?


Erebor94
Aday Memur
08 Aralık 2025 14:26

Genel İdari Hizmet sınıfı için soruyorum bu arada teknik kadro değil

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

PTT A.Ş'de yeniden yapılanma657 tabi aday memur iken 399 kit kurumuna geçme KİT yönetişim reformuTEİAŞ promosyonTEİAŞ giyim yardımıTCDD promosyonStajer hava trafik kontrolörü alımıElektrik üretim anonim şirketi görevde yükselme ve ünvan değişikliği yeni sınav açılacak mı ?DHMİ becayiş talepleriDHMİ çalışanları buraya

Sözlük

lüzumsuz adam 1 mühendislerin edebiyat ilgisi 3 2007 kumburgaz cismi 1 hayatın başlangıcı 1 ahtapotların üç tane kalbi olması 2 teyze ile yeğenin aynı yaşta olması 2 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 2 su sıcratan araba 1 iltica 1 ahlak 1

Son Haberler

Galatasaray, Monaco maçı için Fransa'ya 3 eksikle gittiAhmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldıÖğrencilerin öğretmenle alay ettiği okulun müdürü konuştuMetal işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uyuşmazlık'Daltonlar' suç örgütüne ilişkin yeni iddianame tamamlandı

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım