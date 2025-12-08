Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

8 Aralık yargı emekçileri günü


08 Aralık 2025 14:42
8 Aralık yargı emekçileri günü

Adaletin gerçekleşmesi için özveri ile çalışan tüm yargı çalışanlarının 8 Aralık Yargı Çalışanları gününü kutluyorum,

