Yeminli Tercümanlık Hakkında Bilgi Almak İsteyenlere Tecrübeler Ve Öneriler


08 Aralık 2025 14:48
Merhaba arkadaşlar,

Son zamanlarda yeminli tercümanlık alanına ilgi arttığı için kendi tecrübelerimi özet bir şekilde paylaşmak istedim.

Yeminli tercüme, noter onayı gereken resmi belgelerin çevrilmesi sürecidir. En çok talep gören belgeler:

Vize evrakları

Diploma / transkript

Nikâh ? doğum ? nüfus kayıt örnekleri

Mahkeme evrakları

Sözleşmeler ve ticari dokümanlar

Bu alana girmek isteyenler için temel noktalar:

Noter yemin zaptı:

Dil yeterliliğinizi belgeleyerek noterden yemin zaptı çıkarabiliyorsunuz. Her noter farklı belgeler isteyebileceği için önceden telefonla sormak faydalı.

Serbest çalışma imkânı:

Birçok tercüman freelance olarak çalışıyor, büroya bağlı olma zorunluluğu yok.

Ücretler:

Dile ve belgenin türüne göre değişiklik gösteriyor. Talebi yüksek dillerde kazanç daha iyi.

Türkiye?de talep artıyor:

Yurt dışı başvurular arttıkça bu alandaki iş yoğunluğu da yükseliyor.

Yeminli tercüme hizmeti almak veya süreçle ilgili detay öğrenmek isteyenler olursa yardımcı olmaya çalışırım.

Daha fazla bilgi için:https://metropoltercume.com/hizmetlerimiz/yeminli-tercume/

