Atama dilekçe si

1 hafta oldu sagliktan atama dilekçesi verdim dış il e sisteme düştü ama 2 tane girmişlerdi ayni gün tarihli dilekçeniz değerlendirilmektedir diye bugün baktım biri mazeret atama değerlendirilecek yazıyor diğeri değerlendirilecek yazıyor nedeni ne bilen varmi ya da benle aynı durumda olan

1 hafta oldu sagliktan atama dilekçesi verdim dış il e sisteme düştü ama 2 tane girmişlerdi ayni gün tarihli dilekçeniz değerlendirilmektedir diye bugün baktım biri mazeret atama değerlendirilecek yazıyor diğeri değerlendirilecek yazıyor nedeni ne bilen varmi ya da benle aynı durumda olan