Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Atama dilekçe si


08 Aralık 2025 15:27
Atama dilekçe si
1 hafta oldu sagliktan atama dilekçesi verdim dış il e sisteme düştü ama 2 tane girmişlerdi ayni gün tarihli dilekçeniz değerlendirilmektedir diye bugün baktım biri mazeret atama değerlendirilecek yazıyor diğeri değerlendirilecek yazıyor nedeni ne bilen varmi ya da benle aynı durumda olan

cano3003
Genel Müdür
08 Aralık 2025 16:20
İl içi mi, il dışı mı istediniz

Solotürk0123
Aday Memur
08 Aralık 2025 16:25
Il dışı
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

polisi kullanmaya çalışıyorlar siyasetin içinde olmamalıyız İcralık polislerKamuda Maaş ReformuHatay şarktan çıktı peki oparosyon ücreti de bitti mi bunu nerden öğrenebiliriz kolluk gözetim komisyonu soruşturma eskişehirdeki polisihraç İlk şark görevivasi borçEşi ev hanımı olan polis memuru, eşinin memletinde çalışabilirmi?

Sözlük

kış uykusu 1 hayatın başlangıcı 1 2007 kumburgaz cismi 1 maş faslysi 2 ahtapotların üç tane kalbi olması 2 hint keneviri 1 Bugün olanlar 2 kokina 1 yediveren 1 teyze ile yeğenin aynı yaşta olması 2

Son Haberler

Galatasaray, Monaco maçı için Fransa'ya 3 eksikle gittiAhmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldıÖğrencilerin öğretmenle alay ettiği okulun müdürü konuştuMetal işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uyuşmazlık'Daltonlar' suç örgütüne ilişkin yeni iddianame tamamlandı

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım