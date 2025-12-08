Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Atama dilekçesi hk.


08 Aralık 2025 15:27
Atama dilekçesi hk.

1 hafta oldu sagliktan atama dilekçesi verdim dış il e sisteme düştü ama 2 tane girmişlerdi ayni gün tarihli dilekçeniz değerlendirilmektedir diye bugün baktım biri mazeret atama değerlendirilecek yazıyor diğeri değerlendirilecek yazıyor nedeni ne bilen varmi ya da benle aynı durumda olan


cano3003
Genel Müdür
08 Aralık 2025 16:20
İl içi mi, il dışı mı istediniz

Solotürk0123
Aday Memur
08 Aralık 2025 16:25
Il dışı

cano3003
Genel Müdür
08 Aralık 2025 16:40
Özel değilse sağlık sıkıntısı nedir

Solotürk0123
Aday Memur
08 Aralık 2025 16:42
Psikiyatri

Solotürk0123
Aday Memur
08 Aralık 2025 21:37
.

Klav.ye
Şube Müdürü
08 Aralık 2025 23:03

atanmak istediğin birden fazla şehir yazdıysan olur öyle bazen. şehirlerden biri 2. bölge biri 1. bölge ise dilekçen hem 2. bölge atama şubesine hem de 1. bölge atama şubesine gider.


Solotürk0123
Aday Memur
08 Aralık 2025 23:49
Tamam teşekkür ederim bilgi için
Klav.ye, 3 saat önce

atanmak istediğin birden fazla şehir yazdıysan olur öyle bazen. şehirlerden biri 2. bölge biri 1. bölge ise dilekçen hem 2. bölge atama şubesine hem de 1. bölge atama şubesine gider.

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamuda Maaş Reformuihraç Polisi kullanmaya çalışıyorlar siyasetin içinde olmamalıyızEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİlk şark göreviİcralık polislerEskişehirdeki polis hk.Hatay şarktan çıktı peki oparosyon ücreti de bitti mi bunu nerden öğrenebiliriz 6-10 grup puan aralığıAtama dilekçesi hk.

Sözlük

Bugün olanlar 3 iltica 1 mühendislerin edebiyat ilgisi 3 su sıcratan araba 1 2007 kumburgaz cismi 1 hayatın başlangıcı 1 kokina 1 hint keneviri 2 Deprem 1 lüzumsuz adam 1

Son Haberler

KGK 2025/471 Kararı ile Boş Kadroları Yeniden BelirlediKamu İktisadi Teşebbüslerinde İptal ve İhdas Düzenlemesi YayımlandıSağlık izninin ertesi yıla aktarılamaması düzenlemesi hukuka uygun bulunduKamu Kurumlarının Kadro Yapısı Yeniden Düzenlendi9 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkalrı

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım