Kademe/Derece hk.

08 Aralık 2025 15:54
Merhaba iyi günler dilerim. İş sağlığı ve güvenliği ön lisans mezunuyum. Büyükşehir belediyesinde teknisyen unvanı ile çalışmaktayım. 30 gün içinde memuriyete geçişim olacak. 1 yıl askerlik 1 yıl özelde kendi mesleğimle ilgili çalışmam + 3 yıl sözleşmeli çalıştığım dönem ile birlikte toplamda 5 yıl çalışmış bulunuyorum. İlerleyeceğim kademe ve derecem kaç olur yardımcı olabilir misiniz?


Karizmaunl
Genel Müdür
Başlangıç: 10/2

THS sınıfında başladığın için 657 36. maddeye göre 1 dik alırsın 9/2

Askerlik 1 yıl: 9/3

Özel sektör mesleki çalışma 1 yıl: 9/4

Sözleşmeli hizmet 3 yıl:

9/4 &#8594; 9/5

9/5 &#8594; 9/6

9/6 &#8594; 9/7 ve bu üçüncü kademe sonunda derece artışı olur ve 8/4?e geçilir.

Sonuç: Kadro derecen 7 ve aşağısı olursa 7/1, 8 ve üstü olursa 8/4 olur.

