399'dan 657'ye geçişlerde yeşil pasaport hakkı


08 Aralık 2025 16:50
Yaptığım araştırmalara göre 399'lu olarak bir kit kurumunda çalışmakta iken kpss'ye girip 657'li olarak başka bir kuruma atanırsam mevcut derecem ve kademem sıfırlanıyor. Peki yeşil pasaport için beklemem gereken süre de sıfırlanıyor mu? Yoksa 399'lu olarak çalıştığım süre 657'deki çalışmalarıma eklenecek mi yeşil pasaportu hak etmem için? Genel İdari Hizmet sınıfı için soruyorum bu arada teknik kadro değil

