Yedek subay öğretmenlik için kriter var mı?


08 Aralık 2025 17:34
Yedek subay öğretmenlik için kriter var mı?

Ağrı?da sözleşmeli öğretmen olarak görev yapıyorum, branşım özel eğitim öğretmenliği bulunduğum okulda her sene 2 kişiye en az asker öğretmenlik çıkıyor, geçtiğimiz başvuru da aday öğretmen olduğum için başvurmak istemedim ve düğün sürecindeydim. Bu yıl sonuna kadar aday öğretmen olduğum için uzattım aralık 2025 sonu itibariyle tecilim bitiyor, asker öğretmenliğe ne zaman başvurmalıyım? Asker öğretmenlik neye göre çıkıyor, evli olup olmamam bir şey değiştirir mi? Görev yaptığım okulda başvuran sayısı çok etkiler mi?


Sakaryalı540
Şef
08 Aralık 2025 19:40

Evli olup olmamak etkili değil öğretmen açığına bağlı bir durum. Bende asker öğretmen olarak yaptım askerliğimi. Bizimde okulda dört sene her bir öğretmen arkadaşa çıktı. Uzun dönem yapan bir arkadaş vardı evli ve çocuklu idi ona çıkmadı ben evli idim çocuk yoktu bana çıktı. Benim dediğim nereden bakarsan 10 seneden fazla oldu.


buraközeleğitim
Müsteşar
09 Aralık 2025 12:31

Bu iş nasip işi hocam. Matematiği yok. O nedenle kendini strese sokma. Uzun dönem yapacakmışsın gibi ayarla.

Toplam 2 mesaj

