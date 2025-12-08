KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : gül-feşan

2025/5 ataması göreve başlama


08 Aralık 2025 18:02
atanmış memurluğa hak kazanmış kişiler ne zaman başlayacak neredeyse 2 ay oldu şu anda atandığı yere gidip ev tutanlar var bu mağduriyet ne zaman çözülecek bu dönem atamada mağduriyet çok fazla oldu

