2025/5 ataması göreve başlama

atanmış memurluğa hak kazanmış kişiler ne zaman başlayacak neredeyse 2 ay oldu şu anda atandığı yere gidip ev tutanlar var bu mağduriyet ne zaman çözülecek bu dönem atamada mağduriyet çok fazla oldu

