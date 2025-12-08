Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Kanser nedeniyle sağlık özrü


08 Aralık 2025 19:16
Kanser nedeniyle sağlık özrü

İyi akşamlar. Annem kanser tedavisi görüyor. Heyet raporu aldık anneme. %80 engelli görünüyor. Tedavisinden dolayı sürekli refakat gerektirir yazıkı ibare sağlık mazeretinde yeterli olur mu


Edaa23
08 Aralık 2025 20:06

Geçmiş olsun rabbim acil şifalar versin,refakatçi raporu almanız yeterli

