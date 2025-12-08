Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
"Tedavisinden dolayı sürekli refakat gerektirir" ifadesi sağlık özrü için yeterli mi?


08 Aralık 2025 19:16
"Tedavisinden dolayı sürekli refakat gerektirir" ifadesi sağlık özrü için yeterli mi?

İyi akşamlar. Annem kanser tedavisi görüyor. Heyet raporu aldık anneme. %80 engelli görünüyor. Tedavisinden dolayı sürekli refakat gerektirir yazıkı ibare sağlık mazeretinde yeterli olur mu


Edaa23
Aday Memur
08 Aralık 2025 20:06

Geçmiş olsun rabbim acil şifalar versin,refakatçi raporu almanız yeterli


Adem IŞIKK
Aday Memur
08 Aralık 2025 20:33

Hocam başkasının yardımı olmadan hayatını idame ettiremez yazısı gerekli değil mi ? Bizim aldığımız rapor yeterli mi

Edaa23, Dün

Geçmiş olsun rabbim acil şifalar versin,refakatçi raporu almanız yeterli


bahçesaray
Şef
08 Aralık 2025 21:22
2025 özür grubu atama kılavuzunda neyin ,nasıl istendiği yazıyor

kimuni
Genel Müdür
08 Aralık 2025 21:39

B.3. Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler

B.3.1. Öğretmenlerden;

? Kendisinin en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu,

? Eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğunu

ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler engellilik durumuna bağlı

olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Annesi veya babasının engellilik durumuna

bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenler, rapor sahibinin Adres Kayıt

Sisteminde (AKS) kayıtlı bulunduğu ile atanma isteğinde bulunabilecektir.

20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Çocuklar İçin Özel Gereksinim

Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında 18 yaşını doldurmamış çocukları için alınan

ÇÖZGER raporunda (Çocuklar için Özel Gereksinim Raporu) ?Çok ileri düzeyde ÖGV?,

?Belirgin ÖGV? ve ?Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)? ifadeleri bulunan öğretmenlerin de bu

kapsamda yaptıkları başvuruları kabul edilecektir.

20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan ?Erişkinler İçin Engellilik

Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik? kapsamında alınan Erişkinler İçin Engellilik Sağlık

Kurulu Raporunda ?Tam bağımlı engelli birey? ibaresi ağır engellilik durumunu ifade ettiğinden,

öğretmenlerden eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babası için aldıkları raporlarda

belirtilen ibare bulunanların başvuruları kabul edilecektir.

Bu kapsamda yapılacak başvurularda;

? İlgili mevzuatına uygun sağlık kurulu raporu (ÇÖZGER, Erişkinler İçin Engellilik

Sağlık Kurulu Raporu vb.),

? Rapor eş veya çocuk adına düzenlenmişse rapor sahibine ait vukuatlı aile nüfus kayıt

örneği,

? Rapor anne veya baba adına düzenlenmiş ise rapor sahibine ait vukuatlı aile nüfus kayıt

örneği ile rapor sahibinin adres bilgilerini gösterir yerleşim yeri belgesi

istenecektir.

merhabalar, hocam çok geçmiş olsun Allah şifa versin. amin. bence bu engelli durumundan başvurmanız mümkün (Sağlık durumu değil engelli durumundan başvurulacak)


kimuni
Genel Müdür
08 Aralık 2025 21:40

bu üstteki mevzuat şurdan alıntı hocam :

https://personel.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2025_07/10112823_2025yilimazeretebagliduyuru_i_llerarasi.pdf

yalnız bakmakla yükümlü ibaresi ne demek onu anlamadım.


bahçesaray
Şef
08 Aralık 2025 22:09
yükümlü: SGK üzerinden anne,babası vb bakan anlamında

Talai
Aday Memur
08 Aralık 2025 22:16

Hocam.. Yanlışlıkla eksiledim kusura bakmayın.

Başlık sahibi arkadaşımızın annesine de acil şifalar dilerim. Vakit kaybetmeden dilekçenizi verirseniz inşallah bir an önce ailenizin yanında olursunuz.

kimuni, Dün

bu üstteki mevzuat şurdan alıntı hocam :

https://personel.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2025_07/10112823_2025yilimazeretebagliduyuru_i_llerarasi.pdf

yalnız bakmakla yükümlü ibaresi ne demek onu anlamadım.


Adem IŞIKK
Aday Memur
08 Aralık 2025 22:17

Başkasının yardımı olmadan hayatını idame ettiremez ibaresi olmadan da refakat gerektirir yazısı yeterli olur mu

kimuni
Genel Müdür
08 Aralık 2025 22:19

önemli değil.

Ve Evet bazen bazı durumlarda böyle dilekçe üzerinden de kabul edildiğine dair bir duyum almıştım ben yani bir yerlerde birşeyler okumuştum.

Talai, Dün

Hocam.. Yanlışlıkla eksiledim kusura bakmayın.

Başlık sahibi arkadaşımızın annesine de acil şifalar dilerim. Vakit kaybetmeden dilekçenizi verirseniz inşallah bir an önce ailenizin yanında olursunuz.


kimuni
Genel Müdür
08 Aralık 2025 22:21

hocam siz %80 engellilik var yani engel oranı %60 ın üzerinde yani anneniz ağır engelli. bi birde engelli raporunu kontrol eder misiniz annenizin üzerinde engel durumu kısmında yazıyor olabilir

ağır engelli işaretli mi ?

Adem IŞIKK, Dün

Başkasının yardımı olmadan hayatını idame ettiremez ibaresi olmadan da refakat gerektirir yazısı yeterli olur mu


Adem IŞIKK
Aday Memur
08 Aralık 2025 23:23

Hocsm o kısmı bulamadım ama %80 yazıyor raporda

kimuni, Dün

hocam siz %80 engellilik var yani engel oranı %60 ın üzerinde yani anneniz ağır engelli. bi birde engelli raporunu kontrol eder misiniz annenizin üzerinde engel durumu kısmında yazıyor olabilir

ağır engelli işaretli mi ?


kimuni
Genel Müdür
08 Aralık 2025 23:31

bi başvurunuzu yaparsınız hocam denersiniz.

sonuçta idari birim tarafındada 3 yerde kontrolü yapılacak tercih yapmadan önce.

Adem IŞIKK, 11 saat önce

Hocsm o kısmı bulamadım ama %80 yazıyor raporda


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
09 Aralık 2025 09:08

Allah yardımcınız olsun. inşallah şifa bulursunuz ve bu süreci de sıkıntısız atlatırsınız.

Paylaşılan mevzuat maddesinde geçen "ağır engelli" ibaresiyle sizin raporunuzda geçen "%80 engelli" ibaresi aynı şey değil maalesef. Sağlı kurulu raporunda "ağır engellilik" durumu ve "bağımlılık durumu" ayrı olarak belirtilir. Raporda o ibareler yazıyorsa ya da kutucukları işaretliyse paylaşılan mevzuat kapsamında engellilik durumuna göre başvuruda bulunabilirsiniz. Eğer raporda bu ibareler yoksa ya da işaretlenmemişse yeni rapor alıp bu ibarenin olmasını ya da işaretlenmesini sağlamalısınız. Tabi bu sizin elinizde olan bir şey değil, buna kurul karar verir, siz talebinizi "tayin için bu şekilde olması gerekiyormuş" diye belirtirsiniz, onlar hastanın durumuna göre karar verirler.

Engellilik durumu dışında sağlık özrü mazereti de olması gerekir. Onun şartları engellilik durumundan biraz farklıdır. Muhtemelen yine kurul raporu ve tedavinin memurun çalıştığı yerde yapılamayacağına dair belge istenir.

