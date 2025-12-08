"Tedavisinden dolayı sürekli refakat gerektirir" ifadesi sağlık özrü için yeterli mi?

B.3. Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler
B.3.1. Öğretmenlerden;
? Kendisinin en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu,
? Eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğunu
ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler engellilik durumuna bağlı
olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Annesi veya babasının engellilik durumuna
bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenler, rapor sahibinin Adres Kayıt
Sisteminde (AKS) kayıtlı bulunduğu ile atanma isteğinde bulunabilecektir.
20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Çocuklar İçin Özel Gereksinim
Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında 18 yaşını doldurmamış çocukları için alınan
ÇÖZGER raporunda (Çocuklar için Özel Gereksinim Raporu) ?Çok ileri düzeyde ÖGV?,
?Belirgin ÖGV? ve ?Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)? ifadeleri bulunan öğretmenlerin de bu
kapsamda yaptıkları başvuruları kabul edilecektir.
20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan ?Erişkinler İçin Engellilik
Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik? kapsamında alınan Erişkinler İçin Engellilik Sağlık
Kurulu Raporunda ?Tam bağımlı engelli birey? ibaresi ağır engellilik durumunu ifade ettiğinden,
öğretmenlerden eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babası için aldıkları raporlarda
belirtilen ibare bulunanların başvuruları kabul edilecektir.
Bu kapsamda yapılacak başvurularda;
? İlgili mevzuatına uygun sağlık kurulu raporu (ÇÖZGER, Erişkinler İçin Engellilik
Sağlık Kurulu Raporu vb.),
? Rapor eş veya çocuk adına düzenlenmişse rapor sahibine ait vukuatlı aile nüfus kayıt
örneği,
? Rapor anne veya baba adına düzenlenmiş ise rapor sahibine ait vukuatlı aile nüfus kayıt
örneği ile rapor sahibinin adres bilgilerini gösterir yerleşim yeri belgesi
istenecektir.
merhabalar, hocam çok geçmiş olsun Allah şifa versin. amin. bence bu engelli durumundan başvurmanız mümkün (Sağlık durumu değil engelli durumundan başvurulacak)
