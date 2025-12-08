Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet

İnciyi İstiridyeyi Kandırarak Yaptırıyorlar!


08 Aralık 2025 20:10
İnciyi İstiridyeyi Kandırarak Yaptırıyorlar!

İstiridyeyi kandırıp inci yaptırmanın 3 aşaması var. Ameliyattan inciye kadar tüm süreç! #shorts #inci #istiridye

https://youtube.com/shorts/pGO1C9_lfCI

Çok Yazılan Konular

Kendine hoş geldinİtiraf etmeliyim kiŞu an ne dinliyorsunuz?İçinden geçeni söyleYutuplarımAşırma olan kelime türetmece oyunuBugünkü Durumumİçinizden gecenlerSon heceden kelime bulma oyunuSon iki harften kelime türetme

Sözlük

hint keneviri 2 mühendislerin edebiyat ilgisi 3 su sıcratan araba 1 Çocuk olursa düzelir evlilikleri 1 kokina 1 2007 kumburgaz cismi 1 teyze ile yeğenin aynı yaşta olması 2 hayatın başlangıcı 1 Bugün olanlar 3 japonya 1

Son Haberler

Sigortalı şirketlerden fahiş tutarlarda ödeme tahsil edilmesine yönelik soruşturma: 10 tutuklama'Futbolda bahis' soruşturmasında 10 şüpheliye adli kontrol kararıAdliye odaları hükümlülerin emeği ile donatılıyorLiselilerin geliştirdiği otonom robot 'Vektör' sanayide iş yükünü hafifletecekİzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerinden çıplak ayaklı eylem

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım