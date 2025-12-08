Gündem \ Spor
2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 16. hafta


08 Aralık 2025 20:15
2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 16. hafta

Maç Başlangıcı: 12 Aralık 2025 Saat: 20:00

Kasımpaşa-Gençlerbirliği

Rize-Eyüp

Kayseri-Alanya

Gaziantep-Göztepe

Karagümrük-Kocaeli

********************************

Antalya-Galatasaray

Samsun-Başakşehir

Trabzon-Beşiktaş

Fenerbahçe-Konya

*******************************

Sarıyer-İstanbul

Amed-Bandırma

Erzurum-Bodrum

Pendik-Iğdır

Maç Skoru: Antalya-Galatasaray

