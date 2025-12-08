Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Başka ilden rapor almak hk


08 Aralık 2025 20:26
Başka ilden rapor almak hk

meslektaşlarım kendim Bursa da çalışıyorum yakın zamanda Ankara'da ameliyat oldum ve rapor aldım. Rapor süresini kendi çalıştığım şehir Bursa da uzatabilir miyim yoksa yeniden Ankara'dan mı almam gerekiyor


Klav.ye
Şube Müdürü
08 Aralık 2025 23:09

kendi çalıştığın ildeki hastaneyi yada uzman doktoru ikna edebilirsen heyet raporunu kendi çalıştıgın ildeki hastaneden de alabilirsin. 10 güne kadar tek hekim raporunu ise çalıştıgın ilden her hastaneden her aile hekiminden alabilirsin.


Klav.ye
Şube Müdürü
08 Aralık 2025 23:10

ayrıca rapor süresini uzatma diye bir şey yok. yeniden rapor alacaksın. Ankara dan da alsan çalıştıgın yerden de alsan eski raporun biteceği son gün gidip yeniden heyet raporu alman gerek.

