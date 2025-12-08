Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Arkadaşlar selamlar.Idare hakkımda haksız yere kınama cezası vermişti mahkeme kararı iptal etti ve dava gideri ile 2 ay ödenmeyen taban ödemenin yasal faiz ile birlikte ödenmesini hükmetti.Sormak istediğim idare bu kararı ne kadarlık bir süre zarfında uygulamak zorunda?

