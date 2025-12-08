Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Atamalarda eş görev durumu dikkate alınıyor mu?


08 Aralık 2025 22:37
Merhaba değerli arkadaşlar 2. Bölgeden 1. Bölgeye tayin olacağım 2026 Genel Atama Döneminde. Eşim Ankara İl Tarımda bilgi işlem personeli (657'ye tabi). Puanım 9binlerde. Diyarbakır'dan Ankara'ya gönderirler mi eş durumunu ne kadar dikkate alıyorlar? Teşekkürler


Dgsuni
08 Aralık 2025 22:39

KENDİ PUAN GRUBUMDA SON YÜZDE 10'LUK DİLİMDE OLACAĞIM SONLARA DOĞRU.

