Doçentlikte ders verme şartında her dönem farklı bir ders mi puanlanabiliyor?


08 Aralık 2025 23:05
Doçentlikte ders verme şartında her dönem farklı bir ders mi puanlanabiliyor?

İyi günler arkadaşlar. Yeni doçentlik kriterlerine göre (2024 mart ve sonrası) en az dört dönem ders verme şartı var. Her dönem farklı bir dersi mi puanlayabiliyoruz? Yoksa her dönem aynı dersi versek ve onu puanlasak da puanlayabiliyor muyuz? Bunu soruyorum çünkü her dönem farklı dersin puanlanabileceğini söyleyenler var. 2024 öncesi aynı ders de puanlanabiliyormuş ama yeni kriterlerde durum farklıymış. 2024 sonrası başvuranların yorumlarını almak istiyorum.

