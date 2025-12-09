Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Disiplin soruşturmalarına ilişkin cumhurbaşkanlığı kurumlara ve disiplin amirlerine uyarı yazisi


09 Aralık 2025 03:55
Disiplin soruşturmalarına ilişkin cumhurbaşkanlığı kurumlara ve disiplin amirlerine uyarı yazisi

Demekki ne kadar gereksiz lüzumsuz keyfi disiplin soruşturması açılıyorsa artık personel genel müdürlüğü disiplin amirlerine uyarı yazısı gönderiyor. En ufak basit konularda neymiş görev yerini terketmiş neymiş ise 5 dakika geç gelmiş istedikleri gibi amirler soruşturma açıyor herkes ekmek yiyor kimse kimsenin ekmeğiyle oynamamali


Oyaa79
Aday Memur
09 Aralık 2025 04:02

Zimmet uyuşturucu hırsızlık namussuzluk teröre bulaşma bunlarda ceza verilmeli ama neymiş işe 5 dakka geç gelmiş neymiş 2 dakika görev yerini terketmiş hemen disiplin soruşturmasi açmak nedir yahu ayıptır günahtır insanların siciliyle oynamak nedir çocuk oyuncağını herkes ev gecindiriyor su ekonomik zorlukta muhakkikler ve disiplin amirleri bu konuya biraz babalık yapmaları gerekir


Oyaa79
Aday Memur
09 Aralık 2025 04:09

Disiplin cezaları veriyorlar idare mahkemesinden geri dönüyor deliller tanıklar birçoğunda keyfi yasayla alakası yok cumhurbaşkanlığı artık uyarı yapıyor


Oyaa79
Aday Memur
09 Aralık 2025 04:15

Disiplin cezası alırsanız eğer sendikanizin avukatini bulun idare mahkemesine itiraz yapın cekinmeyi

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mazeret tayiniAdli Emanet Memurları BuradaKurumlar Arası Geçiş Rehberi (Tecrübe İçerir)Disiplin soruşturmalarına ilişkin cumhurbaşkanlığı kurumlara ve disiplin amirlerine uyarı yazisiYargıtayda çalışan arkadaşlarToplu Sözleşmede verilen +10 GİH puanı neden katiplere verilmedi?Meclisteki düzenlemeyle Hakim ve Savcıları yaklaşık %40 zam geliyorGYS soruları açıklandı net sayılarınızı alalım arkadaşlar :))7433 sayılı kanun ile eş durumu mazeret ataması mağdurları2009 yılında sözleşmeli başlayan zabıt katiplerinin 2025 yılındaki yasaya göre sözleşmelide geçen yı

Sözlük

2007 kumburgaz cismi 1 Bugün olanlar 3 teyze ile yeğenin aynı yaşta olması 2 ahlak 1 su sıcratan araba 1 kokina 1 japonya 1 maş faslysi 1 iltica 1 Deprem 1

Son Haberler

KGK 2025/471 Kararı ile Boş Kadroları Yeniden BelirlediKamu İktisadi Teşebbüslerinde İptal ve İhdas Düzenlemesi YayımlandıSağlık izninin ertesi yıla aktarılamaması düzenlemesi hukuka uygun bulunduKamu Kurumlarının Kadro Yapısı Yeniden Düzenlendi9 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkalrı

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım