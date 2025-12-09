Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

4/B güvenlik görevlisi Öğle molası


09 Aralık 2025 04:03
4/B güvenlik görevlisi Öğle molası

Aile bakanlığında çocuk kurumunda 4b güvenlik görevlisiyim. 12 saatlik mesaide öğle molası için kurumdan çıkma şansımız yok(5188 mani oluyor) Yemek yerken bile tüm sorumluluklarımızdan sorumluyuz. Kurumda istirahate ayrılabileceğimiz bir oda yok. Zaten mesaide tek güvenlik oluyoruz. 657 bağlı atanmış 3+1 4b li memur güvenliğiz. Ofisteki memur arkadaşlar 8:30-17:30 çalışıyoruz 1 saat yemek molası kesilir sizden de kesilir diyorlar. 4/d kamu işçileri gibi hafta 4 gün 12 saat çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili bir yasa kanun kararname yönetmelik vs var mı ? Lütfen yardım edin. Kamu işçisi gibi Haftada 48 saat çalıştırılıyoruz ancak memur maaşı ile yol ve yemek parası ödemekten iflahımız kesildi?

Çok Yazılan Konular

İstifa hakkıSözleşmelilerin kadroya geçmesi?Enggelli Raporu 4b yer değişikliğiMemur ile sözlesmeli personel arasındaki farklar.4/B Söz. Teknikerim Söz. Büro Personel atamasına başvuru yapacağım ama 5. fıkraya göre istisnai duru4B kadroya geçmesiKPSS A-B YL DoktoraÜcretsiz izin hakkiMSB 3+1 Eş Durumu Hakkında Bilgi ve Yönlendirme

Sözlük

Adalet 1 2007 kumburgaz cismi 1 su sıcratan araba 1 hayatın başlangıcı 1 Deprem 1 yediveren 1 ahtapotların üç tane kalbi olması 2 mühendislerin edebiyat ilgisi 3 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 3 iltica 1

Son Haberler

KGK 2025/471 Kararı ile Boş Kadroları Yeniden BelirlediKamu İktisadi Teşebbüslerinde İptal ve İhdas Düzenlemesi YayımlandıSağlık izninin ertesi yıla aktarılamaması düzenlemesi hukuka uygun bulunduKamu Kurumlarının Kadro Yapısı Yeniden Düzenlendi9 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkalrı

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım