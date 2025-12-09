Eşiniz kadroya geçtikten yani sözleşmelide 3 yılını doldurduktan sonra sizin yanınıza gelmek için eş durumu başvurusunda bulunabilir. Bunun için kurumunun ilgili yönetmeliğini incelemeniz gerekir. Hangi şartlarda eş durumu yapılabiliyor, farklı kurumlarda görev yapan eş durumunda nasıl bir uygulama yapılıyor bu yönetmelikte yazar.

Siz ise her zaman eşinizin yanına tayin isteyebilirsiniz ancak sizin de kendi kurumunuzun yönetmeliğine göre hareket etmeniz gerekir.