09 Aralık 2025 08:47
Nişanlım sözleşmeli ebe sağlık bakanlığında 2026 Haziran'da kadroya geçecek. Ben ise çevre ve şehircilik bakanlığı Tapu kadastro genel müdürlüğünde bilgisayar işletmeniyim (kadroluyum). Eş durumu tayinimiz nasıl olabilir benim çalıştığım yere. Benim hizmet sürem daha fazla.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
09 Aralık 2025 08:52

Eşiniz kadroya geçtikten yani sözleşmelide 3 yılını doldurduktan sonra sizin yanınıza gelmek için eş durumu başvurusunda bulunabilir. Bunun için kurumunun ilgili yönetmeliğini incelemeniz gerekir. Hangi şartlarda eş durumu yapılabiliyor, farklı kurumlarda görev yapan eş durumunda nasıl bir uygulama yapılıyor bu yönetmelikte yazar.

Siz ise her zaman eşinizin yanına tayin isteyebilirsiniz ancak sizin de kendi kurumunuzun yönetmeliğine göre hareket etmeniz gerekir.

