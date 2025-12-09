Öğretim görevlisi daire başkanı olarak görevlendirilirse?

2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde akademik personelin ders yükü ve muafiyet durumu düzenlenmiştir. Düzenlemede rektör, rektör yardımcısı, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürlerinin ders verme yükümlülüğünün olmadığı, başhekimler, dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdür yardımcıları ve bölüm başkanlarının haftada asgari beş saat ders vermekle yükümlü olduğu belirtilmiştir.

Burada göremedim bilgi. Öğretim görevlisi daire başkanı olarak vekaleten görevlendirilirse ders verme zorunluluğu ne olur?