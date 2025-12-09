Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : StMngr

Öğretim görevlisi daire başkanı olarak görevlendirilirse?


09 Aralık 2025 09:17
Öğretim görevlisi daire başkanı olarak görevlendirilirse?

2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde akademik personelin ders yükü ve muafiyet durumu düzenlenmiştir. Düzenlemede rektör, rektör yardımcısı, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürlerinin ders verme yükümlülüğünün olmadığı, başhekimler, dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdür yardımcıları ve bölüm başkanlarının haftada asgari beş saat ders vermekle yükümlü olduğu belirtilmiştir.

Burada göremedim bilgi. Öğretim görevlisi daire başkanı olarak vekaleten görevlendirilirse ders verme zorunluluğu ne olur?

Çok Yazılan Konular

2025 Ekim Doçentlik Başvuru

Sözlük

kokina 1 Bugün olanlar 3 yediveren 1 Adalet 1 iltica 1 hint keneviri 2 2007 kumburgaz cismi 1 Çocuk olursa düzelir evlilikleri 1 Hakan Talha Alp 1 ahtapotların üç tane kalbi olması 2

Son Haberler

ABD'den Rümeysa Öztürk için emsal kararTürkiye AARINENA'da ilk kez başkanlık görevine seçildiAltının gramı 5 bin 726 liradan işlem görüyorBorsa güne yükselişle başladıKaçak avcılara 1 milyon 96 bin 69 lira ceza kesildi

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım