Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Aralık ayı enflasyonu oranı beklentisi 19 aralık cuma


09 Aralık 2025 10:44
Aralık ayı enflasyonu oranı beklentisi 19 aralık cuma

tahmini aralık ayı enflasyonu oranı sizce kac cıkar benım beklentim yüzde 1 0,80den sonra aralık ayının kasım ayı gibi olacagını dusunmuyorum


Karizmaunl
Genel Müdür
09 Aralık 2025 11:12

0 çıksa ne olacak, 5 çıksa ne olacak. 100-200 TL fazla enflasyon farkı alsak hangi yaramıza merhem olacak?


mura_t_arslan
Şef
09 Aralık 2025 11:29

toplamda 18,2% olcak sekilde hesaplayabiliriz gibi .


prm.mamy
Aday Memur
09 Aralık 2025 11:36

bence toplamda 18,5 olacak gibi umarım 18,89 u bulur


khamul
Aday Memur
09 Aralık 2025 11:50

bence %0,71 açıklayıp emekliye %12 bizlere de %18,4 verecekler.


elektronik49
Kapalı
09 Aralık 2025 11:53

Bıkmadınız mı uslanmadiniz mi uyduruk enflasyon oranlarından medet ummayq


elektronik49
Kapalı
09 Aralık 2025 11:54

0,87 açıklayıp 30 bin 40 bini alacaklardır nerdeyse


ayhann06
Memur
09 Aralık 2025 12:39

0,7


volkanv38
Genel Müdür
09 Aralık 2025 13:04

Piyasa beklentileri anketi 19 aralıkta değil 12 aralıkta yayınlanacak.

