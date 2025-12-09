İdare mahkemesi Yd

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
09 Aralık 2025 11:21
Adli takipsizlik-disiplinden meslekten ihraç sonrası idare mahkemesine Yd talepli iptal davası açtık dün Yd konusunda ara karar gereğince idareden belgeler istemiş zamanaşımı ve alt ceza görüşülmemesi konusunda belgeler istemiş idareden şimdi 7068 de alt ceza için iyi veya çok iyi derecede değerlendirme puanı alan personele alt ceza verilebilir diyor şimdi kurum bunları gönderecek benim 1-2 tane iyi, geri kalan çok iyi değerlendirme puanlarım var iyi notlar sıkıntı yaratır mı ayrıca hiç disiplin cezam yok ve para ödülüm var


cimbom6028
Şube Müdürü
09 Aralık 2025 11:34
ihraç istemelerinde ki suçun konusu nedir
