Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

Kapsam dışı personel


09 Aralık 2025 12:05
Kapsam dışı personel
Kapsam dışı personel olarak çalışan birinin kurumun özelleşmesi halinde durumu ne olur? Başka bir kamu kurumuna aktarılır mı yoksa devletle işi biter mi ya da aktarıldı diyelim büro memuru olarak alınan kapsam dışı lisans mezunu işçi olduğu için herhangi bir görev mi verilir yoksa büro memuru görevi mi verilir?

jeopol
Memur
09 Aralık 2025 12:15

Kapsam dışı olduğu için iş garantisi açısından özelde çalışan fabrika işçisinden farkı yoktur. Eğer işin bitti derlerse itiraz edemezsin. Ama inisiyatif alıp mağduriyet oluşmasın diye farklı kurumlara da gönderilebilir. Tabi böyle bir zorunluluk ya da hukuki durum yok.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

PTT A.Ş'de yeniden yapılanmaTEİAŞ promosyon657 tabi aday memur iken 399 KİT kurumuna geçmeKİT yönetişim reformuTEİAŞ giyim yardımıDHMİ çalışanları burayaTCDD promosyon399'dan 657'ye geçişlerde yeşil pasaportKapsam dışı personel DHMİ elektronik dil şartı güncellenmiş

Sözlük

ahlak 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 3 lüzumsuz adam 1 japonya 1 yediveren 1 Deprem 1 maş faslysi 1 mühendislerin edebiyat ilgisi 3 Hakan Talha Alp 3 Adalet 1

Son Haberler

Rusya'da askeri nakliye uçağı düştüMehmetçik, görev için emir bekliyor! Gazze'ye gidecek birliklerimiz hazırBakan Uraloğlu: Otoyol Artışında Avrupa'da LiderizTürkiye, Demir Yolu Projeleri İçin 350 Milyon Euro Finansman AldıÇanakkale Karaköy Barajı tamamlandı

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım