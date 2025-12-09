Mobbinge bağlı mazeret tayini mümkün mü?

Mobbing zaten suç.

Mahkemeye başvuracaksanız bunu ispat edecek belgeleriniz de hazır olmalı. Bu arada iddianızı güçlenmek için psikolojinize etksine dair rapor da alabilirsiniz.

Onun haricinde bir üst kuruma giderek sözlü beyan edip yer değişikliği konusunu (en azından görevlendirme) sorabilirsiniz.