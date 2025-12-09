Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Mobbinge bağlı mazeret tayini mümkün mü?


09 Aralık 2025 12:17
Mobbinge bağlı mazeret tayini mümkün mü?

Merhaba arkadaşlar, İlçe Milli Eğitim de memur olarak görev yapıyorum. Bi süredir ilçe müdürü kaynaklı olarak mobbinge uğruyorum, içeriğine burada girmeyeceğim. Bu süreci mahkemeye taşımayı düşünüyorum, yılbaşından sonra yasal süreci başlatacağım.

Yasal süreç başladıktan sonra da aynı kurumda çalışmaya devam ediyor olacağım ve müdür de öyle olacak. Bu durumun benim için sıkıntı yaratabileceğine inanıyorum. Mahkeme sürecini mazeret gösterip tayin isteyebilir miyim? Tayin isteyecek olsam dilekçeyi kime vermeliyim? Sonuçta davalı olduğum müdüre vermem biraz anlamsız olur, direk reddeder talebimi.


elif0025
Şube Müdürü
09 Aralık 2025 13:29

mobingden mazeret tayini oluyormuki ilk defa duydum mevzuatta yok en yakın madde olağanüstü hal özrü..


elif0025
Şube Müdürü
09 Aralık 2025 13:32

Bizim ülkede işler aralara adam koymakla yürür sizde bu yönteme başvurun tanıdık falan varsa yoksa sadece dilekçe vermekle hiçbir şey olmaz aylık görevlendirme bile yapmıyorlar torpilsiz.


emrahüzülmez
Şef
09 Aralık 2025 13:38

Mobbingden tayin olmaz. En fazla mobbinge uğradığını ispat edersen görev yerini değiştirebilirler.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
09 Aralık 2025 15:18

Mobbing zaten suç.

Mahkemeye başvuracaksanız bunu ispat edecek belgeleriniz de hazır olmalı. Bu arada iddianızı güçlenmek için psikolojinize etksine dair rapor da alabilirsiniz.

Onun haricinde bir üst kuruma giderek sözlü beyan edip yer değişikliği konusunu (en azından görevlendirme) sorabilirsiniz.


bahçesaray
Şef
09 Aralık 2025 18:48
moping olan, ama ispatlaması en zor durum
Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

İstanbul il mem promosyon anlaşmasıOcakta zam+ enflasyon farkı ne olur?"Tedavisinden dolayı sürekli refakat gerektirir" ifadesi sağlık özrü için yeterli mi?Yeni atanan eşimin yanına gidebilir miyim?İl dışından alınan heyet raporuBranş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.Uzman öğretmenlik için yeni kılavuz Ocak'ta yayınlanır mı?Ara tatiller kaldırılsın mı?Şanlıurfa'ya Atananlara TavsiyelerTrafik kazası mazeret tayini için geçerli bir durum mu?

Sözlük

hayatın başlangıcı 1 japonya 1 kokina 1 2007 kumburgaz cismi 1 ahlak 2 kış uykusu 1 Deprem 1 sürekli kaybeden kişi 1 Adalet 1 Hakan Talha Alp 3

Son Haberler

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisiAK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye'de SDG'nin varlığı sona ermelidirŞarkıcı Güllü'nün kızının avukatından 8 kişi hakkında suç duyurusuBorsa günü yükselişle tamamladıMesleki eğitimde dijital dönüşüm: Dijital ikiz atölyeleri projesi başladı

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım