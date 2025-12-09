Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Mobbinge Bağlı Mazeret Tayini


09 Aralık 2025 12:17
Mobbinge Bağlı Mazeret Tayini

Merhaba arkadaşlar, İlçe Milli Eğitim de memur olarak görev yapıyorum. Bi süredir ilçe müdürü kaynaklı olarak mobbinge uğruyorum, içeriğine burada girmeyeceğim. Bu süreci mahkemeye taşımayı düşünüyorum, yılbaşından sonra yasal süreci başlatacağım.

Yasal süreç başladıktan sonra da aynı kurumda çalışmaya devam ediyor olacağım ve müdür de öyle olacak. Bu durumun benim için sıkıntı yaratabileceğine inanıyorum. Mahkeme sürecini mazeret gösterip tayin isteyebilir miyim? Tayin isteyecek olsam dilekçeyi kime vermeliyim? Sonuçta davalı olduğum müdüre vermem biraz anlamsız olur, direk reddeder talebimi.


elif0025
Şube Müdürü
09 Aralık 2025 13:29

mobingden mazeret tayini oluyormuki ilk defa duydum mevzuatta yok en yakın madde olağanüstü hal özrü..


elif0025
Şube Müdürü
09 Aralık 2025 13:32

Bizim ülkede işler aralara adam koymakla yürür sizde bu yönteme başvurun tanıdık falan varsa yoksa sadece dilekçe vermekle hiçbir şey olmaz aylık görevlendirme bile yapmıyorlar torpilsiz.


emrahüzülmez
Şef
09 Aralık 2025 13:38

Mobbingden tayin olmaz. En fazla mobbinge uğradığını ispat edersen görev yerini değiştirebilirler.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

İstanbul il mem promosyon anlaşmasıOcakta zam+ enflasyon farkı ne olur?"Tedavisinden dolayı sürekli refakat gerektirir" ifadesi sağlık özrü için yeterli mi?Yeni atanan eşimin yanına gidebilir miyim?İl dışından alınan heyet raporuBranş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.Uzman öğretmenlik için yeni kılavuz Ocak'ta yayınlanır mı?Ara tatiller kaldırılsın mı?Şanlıurfa'ya Atananlara TavsiyelerAlan değişikliği başvuru süreci loading...

Sözlük

ahlak 1 yediveren 1 Çocuk olursa düzelir evlilikleri 1 Bugün olanlar 4 japonya 1 maş faslysi 1 2007 kumburgaz cismi 1 hint keneviri 2 lüzumsuz adam 1 sürekli kaybeden kişi 1

Son Haberler

Rusya'da askeri nakliye uçağı düştüMehmetçik, görev için emir bekliyor! Gazze'ye gidecek birliklerimiz hazırBakan Uraloğlu: Otoyol Artışında Avrupa'da LiderizTürkiye, Demir Yolu Projeleri İçin 350 Milyon Euro Finansman AldıÇanakkale Karaköy Barajı tamamlandı

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım