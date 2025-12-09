Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Yasadışı Bahisten gelen çalıntı parayla ihraç


09 Aralık 2025 12:40
2023 Ekim ayında yasadışı bahis sitesinden bir miktar para yatırıp bahis oynadım ve kazandım

Para Çekim talebinde bulundum ama sitenin bahis elemanı parayı gönderirken başka bir vatandaşın mobil bankacılık hesabını hackleyip sızıyor ve o çaldığı parayı ilk kendine aktarıyor sonra da bahis kazancım diye bana gönderiyor bende bahis kazancım diye sorgulanıyorum

Parası çalınan mağdur kişi şikayetçi oluyor ve adli süreç başlıyor bende ikinci transfer de olduğum için şüpheli olarak soruşturma da yer alıyorum

Emniyette idari soruşturma başlatıp beni nitelikli dolandırıcık suçundan yüz kızartıcı suç diye devlet memurlugundan ihraç ediyor ama ellerinde hiç bir şekilde somut delil yok ve adli aşamada hala soruşturma devam ediyor ve ben müştekinin zararını giderdim davadan ve sikayetteb vazgeçti

Emniyet sadece masak raporunda yazan olasılık sonuçları sürüyor olasılık raporlarla beni ihraç ettiler

Bende delil olarak hem adli dosyaya hemde idari dosyaya bahis sitesinden o suç tarihine ait bahis oynadığıma dair yatırım çekim ve bahis profilimi isim soy isim gözükecek şekilde ekran sundum

Maksat dolandırıcıkla alakam yok sadece bahis oynadığım için çalıntı para bana geldi diye delillendirmek için

Adli dosya da hiç bir şüpheli beni tanımadığını ifade ederken

Emniyet soruşturma da parayı çalan kişiyle beni bir ortak tutarak somut delil olmadan ve masak raporunun olasılık sonuçlarıyla kısaca ihraç etti

Şuan idari mahkeme yurutme durdurma aşamasında başkan adli savcılıktan evrakların son durumlarını istedi karsr vermek için bakalım sonuç ne olacak bilmiyorum

Fikri benzer olay yasayan yazabilir mi


Sanssizadam
09 Aralık 2025 13:15

İhraç kararım mahkemeden döner mi sizce

Sözlük

