Trafik kazası mazeret tayini için geçerli bir durum mu?

Ben olsam önce okul müdürüne sözlü olarak durumu anlatır sonra kırık raporunu ek yapıp hazır bir dilekçe ile ilçe mem'e gidip şube müdürüne durumu anlatırdım. "tamam" derse görevlendirme için yanımdaki dilekçeyi okul müdürüne verirdim. dilekçeyi okula vereceksiniz. onlar da ilçeye gönderecek.

aklı başında insanlarsa muhtemelen bu dönem sonuna kadar (16 ocak'a kadar) geçici görevlendirme yaparlar.