Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Trafik kazası mazeret tayini için geçerli bir durum mu?


09 Aralık 2025 13:52
Trafik kazası mazeret tayini için geçerli bir durum mu?

Merhabalar,

Eşime( ortaokul fen bilimleri öğretmeni) yaya iken araç çarptı, kol kırığı oluştu . Hastanede müşayedede kaldık ertesi gün çıktık 15 gün raporluydu.3 yaşında çocuğumuz var. Şu an okula ben götürüp getiriyorum. Evimize yakın bir okula tayin(mazeret vs) isteyebilir miyiz dönemleri nedir, yol gösterebilir misiniz, kolay gelsin


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
09 Aralık 2025 15:12

Geçmiş olsun.

Kol kırılması mazeret tayini için belirtilen hastalıklardan değil.

Aile birliği ise başka bir mesele.


bahçesaray
Şef
09 Aralık 2025 15:48
tayin olmaz, görevlendirme isteye bilirsiniz

muhendisyolcu
Aday Memur
09 Aralık 2025 17:20

bilgi için teşekkürler

atahoca, 4 saat önce

Geçmiş olsun.

Kol kırılması mazeret tayini için belirtilen hastalıklardan değil.

Aile birliği ise başka bir mesele.


muhendisyolcu
Aday Memur
09 Aralık 2025 17:23

Görevlendirme de en hızlı nasıl yakın bir okula geçebilir. Kendi branşından bir uygun okul mu buluyorlar, kısasa nasıl öğrenirim bu detayları ?ve görevlendirmeyi tavsiye eder misiniz ( il içi yer değiştirme mi daha mantıklı )

bahçesaray, 3 saat önce
tayin olmaz, görevlendirme isteye bilirsiniz

spock
Genel Müdür
09 Aralık 2025 17:56

Ben olsam önce okul müdürüne sözlü olarak durumu anlatır sonra kırık raporunu ek yapıp hazır bir dilekçe ile ilçe mem'e gidip şube müdürüne durumu anlatırdım. "tamam" derse görevlendirme için yanımdaki dilekçeyi okul müdürüne verirdim. dilekçeyi okula vereceksiniz. onlar da ilçeye gönderecek.

aklı başında insanlarsa muhtemelen bu dönem sonuna kadar (16 ocak'a kadar) geçici görevlendirme yaparlar.


bahçesaray
Şef
09 Aralık 2025 18:47
Mem iletilmesi diye okula dilekçe ya da ilk önce sözel olarak mem ile görüşün
muhendisyolcu, 2 saat önce

Görevlendirme de en hızlı nasıl yakın bir okula geçebilir. Kendi branşından bir uygun okul mu buluyorlar, kısasa nasıl öğrenirim bu detayları ?ve görevlendirmeyi tavsiye eder misiniz ( il içi yer değiştirme mi daha mantıklı )

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

İstanbul il mem promosyon anlaşmasıOcakta zam+ enflasyon farkı ne olur?"Tedavisinden dolayı sürekli refakat gerektirir" ifadesi sağlık özrü için yeterli mi?Yeni atanan eşimin yanına gidebilir miyim?İl dışından alınan heyet raporuBranş müdür yardımcısının zorunlu 6 saat dersi.Uzman öğretmenlik için yeni kılavuz Ocak'ta yayınlanır mı?Ara tatiller kaldırılsın mı?Şanlıurfa'ya Atananlara TavsiyelerTrafik kazası mazeret tayini için geçerli bir durum mu?

Sözlük

iltica 1 maş faslysi 1 sürekli kaybeden kişi 1 güne bir söz bırak 1 fotokapan 1 Deprem 1 kış uykusu 1 Bugün olanlar 5 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 3 teyze ile yeğenin aynı yaşta olması 2

Son Haberler

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisiAK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye'de SDG'nin varlığı sona ermelidirŞarkıcı Güllü'nün kızının avukatından 8 kişi hakkında suç duyurusuBorsa günü yükselişle tamamladıMesleki eğitimde dijital dönüşüm: Dijital ikiz atölyeleri projesi başladı

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım