Trafik kazası sonrası ara dönem mazeret tayini aile birliği


09 Aralık 2025 13:52
Merhabalar,

Eşime( ortaokul fen bilimleri öğretmeni) yaya iken araç çarptı, kol kırığı oluştu . Hastanede müşayedede kaldık ertesi gün çıktık 15 gün raporluydu.3 yaşında çocuğumuz var. Şu an okula ben götürüp getiriyorum. Evimize yakın bir okula tayin(mazeret vs) isteyebilir miyiz dönemleri nedir, yol gösterebilir misiniz, kolay gelsin


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
09 Aralık 2025 15:12

Geçmiş olsun.

Kol kırılması mazeret tayini için belirtilen hastalıklardan değil.

Aile birliği ise başka bir mesele.


bahçesaray
Şef
09 Aralık 2025 15:48
tayin olmaz, görevlendirme isteye bilirsiniz
