Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han

Eş Durumu


09 Aralık 2025 13:53
Eş Durumu
Memur, eş durumdan tayini bir kez mi yapabilir yoksa sınırı yok mudur ? bilgisi olan ???

Çok Yazılan Konular

Tarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Tarım bakanlığı koruyucu giyimDKMP'nin bağlı kuruluş olması hakkında.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesi gereği pozisyon değişikliğiMazeret tayini nasıl olur ?Tarım ve Orman Bakanlığı PersonelleriEş tayiniNüfus ve vatandaşlık işleri çalışanlarının bilgi paylaşım platformu..

Sözlük

yediveren 1 teyze ile yeğenin aynı yaşta olması 2 Hakan Talha Alp 3 maş faslysi 1 Deprem 1 hayatın başlangıcı 1 kokina 1 fotokapan 1 Bugün olanlar 4 mühendislerin edebiyat ilgisi 3

Son Haberler

EPDK taslağı hazırladı: Elektrikli araç şarjında saat ve konuma göre indirim dönemi!Metalde toplu sözleşme masası dağıldı, arabulucu süreci başladıArmut.com'a erişim engeli kaldırıldıTHY 11 ayda 85,3 milyon yolcu taşıdıMeteorolojinin kış öngörüsü: Bu yıl daha az kar yağacak!

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım