Mehil izninde iken gideceğim ilin şarktan çıkması


09 Aralık 2025 13:57
Zorunlu nedenlerden dolayı geç ilişik kestim ve mehil iznimin 4. gününde değişen yönetmelik ile gideceğim il şarktan çıktı. Batı-batı tayini sayılır tekrar tercih yapar başka bi ile gidersin deniliyor. Bu durumda ne yapmam gerekir bilgi sahibi olan varsa yardımcı olursa sevinirim. Benim durumunda olan varsa ortak haraket edebiliriz. Teşekkürler

