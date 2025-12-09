Vakıfbanktan sakın ihtiyaç kredisi çekmeyin

4 gün kadar önce Vakıfbank mobil uygulamasına girdim. Karşıma bir ibare çıktı. 100 bin TL %3.35 faiz oranıyla 12 ay ödemeli ihtiyaç kredisi. Geri ödemesi 131 bin TL. Bana uygun geldi kabul ettim. Gerekli onaylamaları yaptıktan sonra para hemen hesabıma yatırıldı. Yattıktan 2 dakika sonra hesabımdan 2 sigorta kesintisi için toplam 7844 TL para kesildi. Bilgim ve iznim dışında oldu kesintiler. Bende cayma hakkımı kullanmak istedim krediyi kapattım. Kesilen sigortalardan birisi geri verildi. Diğeri hala verilmedi. Bunu neden anlattım siz siz olun Vakıfbanktan kesinlikle kredi çekmeyin. Eğer en başında benden 8 bin liraya yakın sigorta kesintisi yapılacağı açıkça belirtilseydi krediyi kullanamazdım. Vakıfbank düzenbazlığı çok iyi yapıyor.

