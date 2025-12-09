Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
09 Aralık 2025 14:13
Vakıfbanktan sakın ihtiyaç kredisi çekmeyin
4 gün kadar önce Vakıfbank mobil uygulamasına girdim. Karşıma bir ibare çıktı. 100 bin TL %3.35 faiz oranıyla 12 ay ödemeli ihtiyaç kredisi. Geri ödemesi 131 bin TL. Bana uygun geldi kabul ettim. Gerekli onaylamaları yaptıktan sonra para hemen hesabıma yatırıldı. Yattıktan 2 dakika sonra hesabımdan 2 sigorta kesintisi için toplam 7844 TL para kesildi. Bilgim ve iznim dışında oldu kesintiler. Bende cayma hakkımı kullanmak istedim krediyi kapattım. Kesilen sigortalardan birisi geri verildi. Diğeri hala verilmedi. Bunu neden anlattım siz siz olun Vakıfbanktan kesinlikle kredi çekmeyin. Eğer en başında benden 8 bin liraya yakın sigorta kesintisi yapılacağı açıkça belirtilseydi krediyi kullanamazdım. Vakıfbank düzenbazlığı çok iyi yapıyor.

ediz1083
Aday Memur
09 Aralık 2025 14:25
krediyi çekerken ödeme planının altında yazıyor zaten

Officer3452
Aday Memur
09 Aralık 2025 14:33
Şubeye gidersen iptal ediyorlar

Memurhaps
Şube Müdürü
09 Aralık 2025 15:16
diğeride iptal olur hayat sigortası alıyor birde vakıfban diğerini masrfa mı aldı 8 binde çok yuh yani
