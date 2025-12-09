Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Belirli bir kurum çalışanını kapsayan tazminat süreci nasıl işler


09 Aralık 2025 15:49
Belirli bir kurum çalışanını kapsayan tazminat süreci nasıl işler

Arkadaşlar, Enerji Bir sen 8. Dönem toplu sözleşme kazanımlarından birinde bir kurumun belirli bi iş kapsamında çalışanlarına ek tazminat verilir ibaresi var.

2026 yılından itibaren yatması lazım bunun. Peki bu süreç nasıl işleyecek?

Kimsenin haberi yok kurumda? Kime başvurmalıyız, sendika kuruma mı yazı yazıyor nasıl işliyor süreç? Bunun bir bağlayıcılığı yok mu

Çok Yazılan Konular

Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiKamu Uzmanlığında Tek Çatı Devrimi: Unvan Enflasyonuna Son!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiKamu Çalışanları İçin Maaş ReformuKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!+10 puan MAAŞ Robotunda Gözükmüyor?Aralık ayı enflasyonu oranı beklentisi 19 aralık cuma2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruzKamuda Taşra Uzmanlarının Maaş Düzenlenmesi2025 Kasım maaşlarımızı yazalım

Sözlük

yediveren 1 Bugün olanlar 4 Deprem 1 mühendislerin edebiyat ilgisi 3 Çocuk olursa düzelir evlilikleri 1 japonya 1 sürekli kaybeden kişi 1 Hakan Talha Alp 3 hint keneviri 2 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 3

Son Haberler

EPDK taslağı hazırladı: Elektrikli araç şarjında saat ve konuma göre indirim dönemi!Metalde toplu sözleşme masası dağıldı, arabulucu süreci başladıArmut.com'a erişim engeli kaldırıldıTHY 11 ayda 85,3 milyon yolcu taşıdıMeteorolojinin kış öngörüsü: Bu yıl daha az kar yağacak!

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım