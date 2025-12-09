Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Sözleşmeliler kadroya geçer mi


09 Aralık 2025 17:20
Sözleşmeliler kadroya geçer mi

taşeron işçilere bu seçimde kadro verilmesi ön görülüyor. Onlar geçerken 4/B sözleşmeliler de kadroya geçirilir mi

Çok Yazılan Konular

Tomografi hemşiresinin şua izni var mı?4B derece kademe ilerlemeAnkara'da hemşire olmakEş durumu tayini ben özel sektör çalışanıyım eşim sağlık çalışanıAtama cezasıKınama cezasıDoktor DHY hakkındaYurt dışı görevlendirme3+1 Sağlıkçı, özel sektör mühendis eş durumu tayini5510 Sayılı Kanuna Tabi 2008 Sonrası Memurlar

Sözlük

iltica 1 maş faslysi 1 sürekli kaybeden kişi 1 güne bir söz bırak 1 fotokapan 1 Deprem 1 kış uykusu 1 Bugün olanlar 5 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 3 teyze ile yeğenin aynı yaşta olması 2

Son Haberler

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisiAK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye'de SDG'nin varlığı sona ermelidirŞarkıcı Güllü'nün kızının avukatından 8 kişi hakkında suç duyurusuBorsa günü yükselişle tamamladıMesleki eğitimde dijital dönüşüm: Dijital ikiz atölyeleri projesi başladı

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım