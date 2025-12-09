Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Yeni atanan öğretmenlere tavsiyeler


09 Aralık 2025 18:53
Bu mesleği en az 40 yıl yapacağız. Bu mesleği daha iyi yapabilmek için, öğrencilere daha faydalı olmak için, mutlu, huzurlu, sağlıklı bir şekilde yıllarca hizmet için tecrübeli öğretmenlerden yeni öğretmenlere tavsiye bekliyoruz. Şimdiden teşekkür ederim.


blackdesert
Şef
09 Aralık 2025 18:58

dünyası ve ahireti gülen öğrenciler yetiştirmek niyetin olsun elinden geleni yap ben Allah için yapıyorum de idare diğer öğretmenler dedikodu gıybet sistem seni inşAllah hiç üzemez yoksa para için yaparsan çok üzülürsün

