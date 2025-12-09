Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Yoklama kaçağı durumuna düşen memura ne olur?


09 Aralık 2025 22:18
Yoklama kaçağı durumuna düşen memura ne olur?

Kurum ne fıçı gibi sıkıntı çıkarabilir, disiplin cezası filan verir mi? Daha önce bunu yaşayan var mı?


Merrtttttt
Aday Memur
09 Aralık 2025 23:07
kurumla ne alakası var yoklama kaçağı olmanın. İdari para cezası çıkar kaçak kaldığın gün kadar
